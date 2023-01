Allerta meteo | scuole chiuse a Napoli Off-limits anche parchi e cimiteri

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In conseguenza dell’avviso diarancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l’altro di precipitazioni diffuse –a carattere di rovesci e temporali – e raffiche di vento molto forti, aresteranno chiusi i, ie lepubbliche e private di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. L’ordinanza, a firma del sindaco Manfredi, è in fase di pubblicazione e sarà riportata a breve sul sito istituzionale. Rimarrà chiusoil Maschio Angioino. Il Comune raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di...