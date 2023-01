Allerta meteo in Campania | scuole chiuse il 17 gennaio | l’elenco dei comuni

Maltempo a Napoli , scuole chiuse. In conseguenza dell'avviso diarancione diramato per l'intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di ...Norme comportamentali in caso di avviso diper forti raffiche di vento - Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, ...Le previsioni meteo per domani: Piogge sparse e rovesci al più moderati sul centro-levante. Deboli spolverate nevose sulle valli savonesi e quelle occidentali del genovesato (oltre 200 m-300 m). Neve ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali ...