Allerta meteo | domani scuole chiuse anche a Casoria

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “In considerazione dell’avviso diarancione comunicato dalla Protezione Civile della Regione Campania ho firmato l’ordinanza per disporre: a) la sospensione delle lezioni e la chiusura dellecittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le sedi universitarie, per la giornata del 17 gennaio 2023; b) la chiusura di ville, parchi e giardini. Consiglio vivamente alla popolazione di limitare la mobilità agli spostamenti strettamente indispensabili”. A scriverlo sui social è il sindaco di, Raffaele Bene. Un’ordinanza analoga l’ha firmatail sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Comune di Napoli

