Allerta meteo arancione | scuole chiuse a Napoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Arrivano le prime ordinanza di chiusura dellein Campania dopo l’diramata dalla Protezione Civile. Ail sindaco Gaetano Manfredi ha sospeso le lezioni per la giornata di domani, martedì 17 gennaio.“In conseguenza dell’avviso didiramato per l’intera giornata di domani, martedì L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Domani scuole chiuse a Napoli. In conseguenza dell'avviso diarancione diramato per l'intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di ...In conseguenza dell'avviso diarancione diramato per l'intera giornata di domani, domani, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di vento molto ...Freddo polare, venti forti e burrasche. Da oggi 16 dicembre inizia la svolta meteo che ci porterà nel cuore dell'inverno. Nel Lazio è già scattata da questa ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per maltempo: scuole, parchi e cimiteri chiusi a Napoli ...