Allerta meteo ‘arancione’ | le ordinanze per le scuole nei paesi del Sannio IN AGGIORNAMENTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe disposizioni per ledei sindaci della provincia sannita in virtù dell’arancione emanata dalla Regione Campania per la giornata di domani (martedì 17 gennaio 2023) Il comune di Benevento ha previsto con l’ordinanza disposta dal Sindaco Mastella la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, sia per domani (martedì) ma anche per dopo domani (mercoledì) per la città capoluogo. (Leggi qui)di ogni ordine e grado chiuse a Ceppalonidi ogni ordine e grado chiuse a Morconedi ogni ordine e grado chiuse a Airoladi ogni ordine e grado chiuse a Paduli In valutazione la decisione sulla apertura o meno dellein molti...