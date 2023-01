Allerta Meteo Arancione domani in Campania

Comune di Napoli

Il Dipartimento della Protezione civile ha emanato un'arancione in 4 regioni.gialla in altre ...In conseguenza dell'avviso diarancione diramato per l'intera giornata di domani, martedì 17 gennaio , con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di ... Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 09:00 di martedì 17 gennaio fino alle ore ... Nuova allerta meteo in Campania: ma quali sono le scuole che domani, martedì 17 gennaio, resteranno chiuse La Protezione civile Regionale, considerato il quadro meteo attuale, ha emanato un’avviso di ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali anche di ...