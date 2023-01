Allegri esonerato? Scelta inevitabile | tifosi furiosi

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tornano le critiche nei confronti di; il tecnico è finito nel ciclone delle polemiche dopo la disfatta a Napoli della sua squadra. Doveva essere la partita che avrebbe definitivamente riaperto la corsa scudetto; doveva essere la classica serata da Juventus, una squadra capace (in momenti come questo) di mostrare tutta la sua forza. Le cose sono andate in maniera completamente diversa con i bianconeri dominati, sotto ogni punto di vista, dai partenopei. JuvedipendenzaIl cinque a uno finale è un risultato pesantissimo sia a livello di proporzioni ma soprattutto per quanto riguarda l’aspetto mentale; superare una serata del genere, dopo un periodo dove (grazie alle otto vittorie consecutive) la squadra aveva acquisito certezze importanti, non sarà per nulla semplice. E’ chiaro come siano finiti sul banco dei colpevoli diversi elementi tra cui Bremer; il centrale ...