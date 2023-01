Alla scoperta di Marrakech e Lanzarote coi pieghevoli Samsung | si sono superati

Leggi su tuttoandroid

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In questi mesi ho sperimentato tanto con i. Li ho testati, li ho recensiti, ho sperimentato i più disparati utilizzi, ho speso ore ed ore come un vero nerd insegna. In totale sincerità, l’unica cosa che ho fatto meno è utilizzarli in spensieratezza, senza la smania di scoprire qualcosa di nuovo da raccontare. L'articolo proviene da TuttoAndroid.