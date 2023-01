Alla fine la ministra della Difesa tedesca | Christine Lambrecht si è dimessa | ecco perché

Open

... con una maggioranza (68%) che si aspetta che diventi meno grave entro ladel 2023. Una tendenza simile e' evidente in relazionecrisi energetica, con il 64% che prevede un miglioramento ...dello scorso novembre la quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia e' stata pari al 26,1 per cento (sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente); la vita media residua del ... Spalletti insegue Allegri per stringergli la mano alla fine di Napoli Juve 5-1 - Il video «Nonostante il calo del valore dei patrimoni finanziari dei miliardari italiani nel 2022, dopo il picco registrato nel 2021, il valore delle fortune dei super-ricchi italiani (14 in più rispetto alla ...Il lungo negoziato, e il serrato confronto al tavolo tra le OO.SS. e l’Associazione ANASTE, ha visto comunque alla fine raggiungere l’importante obiettivo che ha portato a un significativo ...