Alice Campello | complicazioni dopo il parto | ecco come sta adesso

(Di lunedì 16 gennaio 2023), influencer e moglie del calciatore Alvaro Morata, ha trascorso delle ore molto difficili a causa del complessodella sua quartogenita, Bella. A far sapere delle sue condizioni di salute ci ha pensato il marito utilizzando i canali social. Nelle ultime ore, anche la donna è tornata sui social per aggiornare i suoi L'articolo

ilgazzettino.it

La prima femminuccia di casa è la principessa di papà: nella tenera immagine, diffusa sulle stories di Instagram da, Bella posa per la prima volta (sui social) accanto ad Alvaro Morata.e Alvaro Morata sono molto amici di Paulo Dybala e della compagna Oriana Sabatini. Proprio per questo motivo la coppia avrebbe scelto il calciatore argentino e la compagna per ... Alice Campello, la prima foto della piccola Bella con Alvaro Morata. Pioggia di commenti: «È uguale al papà» MESTRE - Bella Morata, la prima foto con papà. Dopo la grande paura, finalmente mamma Alice Campello e papà Alvaro Morata si godono la piccola di famiglia. Bella è la ...Alice Campello sta recuperando le forze. Dopo aver dato alla luce la piccola Bella, la moglie di Alvaro Morata ha avuto alcune complicazioni ed è stata ricoverata per diverse ore nel reparto ...