Alessandro Borghese - 4 ristoranti | chi ha vinto la puntata di Udine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La terzadell'anno di “- 4” è andata in onda ieri, 15 gennaio 2023, su Sky. Lo chef è approdato nella millenaria, terra anche di prelibatezze immortali. Scopriamo come...

ilgazzettino.it

...46 - JARHEAD 02:11 - NOTE DI CINEMA 02:16 - TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE 04:23 - CIAKNEWS 04:27 - WALKER TEXAS RANGER: LA LEGGENDA DI COOPER TV8 19:15 -- Celebrity Chef 20:30 -...Dopo la parentesi estera, che ha portato il programma alla scoperta dei ristoranti italiani al di fuori del Bel Paese (dagli Stati Uniti fino alla Scozia),è tornato in Italia con le nuove puntate di4 Ristoranti . Scopriamo tutte le anticipazioni dell'episodio di oggi domenica 15 gennaio 2023, in onda, come sempre,... Alessandro Borghese, quale sarà il miglior ristorante friulano Le anticipazioni della puntata di 4 Ristoranti I quattro ristoranti in gara hanno presentato la loro versione del piatto tradizionale. Nell'articolo c'è il nome del vincitore ...Lo special scelto da chef Borghese sono i cjarcions. I quattro ristoranti in gara hanno presentato la loro versione del celebre piatto tradizionale carnico ...