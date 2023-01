Al via il forum di Davos | tra guerra in Ucraina | crisi energetica e caos in Brasile

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si apre oggi aileconomico mondiale (Wef) , in un momento di incertezze internazionali, dallainallae alla minaccia di recessione. Come esprime lo stesso ...

Il conflitto sarà comunque, assicura Brende, uno degli argomenti principali del, con l'intervento del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Ed i nuovi due membri dell'Alleanza ...Oggi prende ill'edizione invernale deldi Davos, che nel corso della settimana vedrà gli interventi di alcuni membri di spicco delle banche centrali. Nei prossimi giorni l'attenzione si ... Al via a Davos la 53esima edizione del World Economic Forum Avvio positivo in Europa con tutti i principali indici che dopo pochi minuti di contrattazione si trovano sopra la parità. L'indice EuroStoxx50 si trova a ...Dalla pandemia all’inflazione, passando per la guerra in Ucraina e la crisi energetica, i temi sul tavolo dell’incontro economico mondiale ...