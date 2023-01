Adnkronos

Erano giunti riconoscimenti ai David di Donatello, ai Nastri D'Argento, diversi Globi e Ciak d'Oro, nonché una vetrina di prestigio alFestival a New York, con il premio alla Miglior ...Il premio per la miglior sceneggiatura alFestival di New York e il successo di pubblico e di critica ha portato diversi paesi a interessarsi alla realizzazione di versioni locali, a ... Al Tribeca Film Festival si entra con il biglietto NFT The film is the first Indian film to be shortlisted for the Oscars in the ‘Best International Feature Film’ category after 21 years.The Gujarati film Last Film Show's young actor Bhavin Rabari was announced as Breakthrough Performance recipient while the Telugu film RRR, directed by SS Rajamouli, picked up an Honorary Satellite ...