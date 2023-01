Al Nassr | piccolo figlio compagno squadra di Ronaldo esulta con il”Siuuu”

Calciomercato.com

Commenta per primo Il giovane figlio di Talisca ha rallegrato il pomeriggio di Cristiano Ronaldo: ecco il video in cui ilriproduce l'esultanza del celebre 'Sium' davanti al fenomeno portoghese, che non può fare altro che sorridere divertito.... l'aspra rivalità che li divide dall'Al, che si esprime nel "derby di Riyadh", una specie di ... sotto gli occhi delle centinaia di milioni di followers in tutto il mondo sarebbe un... Che risate all'Al-Nassr: il figlio di Talisca imita Ronaldo, lui se la ride ... Il giovane figlio di Talisca ha rallegrato il pomeriggio di Cristiano Ronaldo: ecco il video in cui il piccolo riproduce l'esultanza del celebre "Sium" davanti al fenomeno portoghese, che non può fare ...Dopo le indiscrezioni di alcuni media arabi, il Mundo Deportivo sembra certo che di qui a pochi mesi Lionel Messi seguirà Cristiano Ronaldo e si trasferirà nel campionato saudita. Lo stipendio Davver ...