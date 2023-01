Al Nassr | Ospina infortunato | trattativa con il PSG per Navas

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’Al, dopo l’infortunio di David. è alla ricerca di un nuovo portiere. Avviata laper Keylordal PSG Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Marca, l’Alsarebbe sulle tracce di un nuovo portiere. Davidsi è infattial gomito del braccio destro nell’ultima partita giocata e si teme un lungo stop. Per questo il club saudita avrebbe già avviato i primi contatti con il PSG per Keylor. Lapotrebbe chiudersi addirittura in settimana, visto che giovedì i parigini giocheranno un’amichevole contro una selezione mista formati da calciatori di Ale Al Hilal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto Napoli

Per sostituire, l'Al -ha aperto le trattative con il Paris Saint - Germain per l'ingaggio del portiere costaricano Keylor Navas. L'infortunio di David, riporta Marca , ha ...L'Al, infatti, ha aperto le trattative con il Paris Saint - Germain per l'ingaggio del portiere ex Real Madrid. L'infortunio di David, riporta Marca , ha costretto l'allenatore Rudi ... VIDEO - Ospina ko! Il portiere dell'Al-Nassr esce in barella: lungo stop per l'ex Napoli Brutto infortunio ed uscita dal campo in barella per Adam Ounas, che si fa male dopo soli 8' di Lille-Troyes. L'ex calciatore del Napoli ha dovuto lasciare il posto a Edon… Leggi ...Secondo quanto riportato da Marca, giornale spagnolo, l'Al Nassr sarebbe vicino all'acquisto di Keylor Navas, portiere del PSG, dopo il grave infortunio subito da David Ospina: "Rudi García ha chiesto ...