Al-Nassr | Ospina infortunato | Ronaldo chiama un suo compagno al Real

Tutto Napoli

... Keylor Navas potrebbe tornare a giocare con Cristiano Ronaldo per sostituire David. Un intreccio che vede indirettamente protagonisti gli azzurri. Keylor Navas all'AlL' Al, ...In attesa dell'esordio di Cristiano Ronaldo, l'Al -perde l'altra sua stella internazionale. Davidè stato coinvolto in un duro scontro di gioco nel derby contro l'Al - Shabab, rimediando una frattura al gomito. L'ex estremo difensore del ... VIDEO - Ospina ko! Il portiere dell'Al-Nassr esce in barella: lungo stop per l'ex Napoli Secondo quanto riportato da Marca, giornale spagnolo, l'Al Nassr sarebbe vicino all'acquisto di Keylor Navas, portiere del PSG, dopo il grave infortunio subito da David Ospina: "Rudi García ha chiesto ...Keylor Navas può ricongiungersi con Cristiano Ronaldo. L'Al Nassr, infatti, ha aperto le trattative con il Paris Saint-Germain per l'ingaggio del portiere ex Real Madrid. L'infortunio di David Ospina, ...