Al mercato protagonisti i kiwi | prepara una golosa mousse

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. La disponibilità è buona sia in termini quantitativi sia a livello qualitativo, con un’offerta in grado di soddisfare ogni esigenza. Un ruolo da protagonista spetta agli esemplari a polpa verde, ossia la varietà Hayward: la reperibilità del raccolto italiano è ampia e non c’è la necessità di effettuare approvvigionamenti dall’estero. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo: vale la pena di soffermarsi su questi frutti per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Gli areali produttivi sono dislocati in tutta Italia, spaziando fra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Ottengono riscontri sempre molto positivi ia polpa gialla (varietà Gold), accuratamente selezionati per qualità e pezzatura. Dotati di svariate ...