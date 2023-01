Al centro della nuova puntata del reaity di Canale 5 | il triangolo amoroso tra Nicole | Daniele e Oriana Chi la spunterà?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Grande fratello vip 7 torna stasera in diretta alle 21.45 circa su5. A quattro mesi dal fischio d’inizio, la convivenza all’internoCasa più spiata d’Italia prosegue tra alti e bassi, confronti più o meno accesi e triangoli amorosi. Come sempre, in studio, il padrone di casa Alfonso Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. I concorrenti in gara del “Grande fratello vip 2022” guarda le foto Leggi anche › Grande Fratello Vip: ecco cosa accadrà nella ...