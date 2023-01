Al 16 gennaio 2023 sono già tre le vittime

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non c’è fine, le donne continuano a morire per mano di fidanzati, ex o familiari che non accettano un “basta”. Che non accettano, in sostanza, che la donna possa decidere quando e come lasciarli. Lella Costa: il femminicidio ferisce a morte l’intera società X Femminicidigià tre dall’inizio dell’anno E così, con grande tristezza, . La prima, purtroppo, è stata Giulia Donato, una ragazzina di 23 anni ...