Aggiornamento graduatorie d’istituto e provinciali Bolzano | domande fino al 16 febbraio Circolare

flp scuola foggia

... per cui si sta chiedendo l'inclusione negli elenchi aggiuntivi, e non anche per ledi ... qui tutte le info ) oppure all'atto del prossimodelle GPS 2022/24 . Quanto al ...LeGPS, in base all'OM n. 112 del 6 maggio 2022 hanno validità biennale. A meno di ... il prossimoè previsto nel 2024. E se per gli abilitati e specializzati esiste la ... QUANDO CI SARA' IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ... E' atteso nel 2024 l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA. Le graduatorie hanno infatti validità triennale, l'ultimo ...La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dall'Avvocatura nazionale sulla Legge di stabilità 2022 ...