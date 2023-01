(Di lunedì 16 gennaio 2023) A tre settimane dall'annuncio da parte dei Talebani del divieto per leafghane di lavorare per qualsiasi Organizzazione non governativa,thedichiara di aver ripreso...

Agenzia ANSA

"In seguito al divieto per le operatrici umanitarie annunciato il 24 dicembre 2022 dal ministero dell'Economia,the Children aveva sospeso le sue attività. Il nostro personale femminile è ...I dipendenti dithe Children instanno ancora ricevendo tutti i loro stipendi e altri benefici e continueranno a riceverli per il prossimo futuro, mentre l'Organizzazione si batte ... Afghanistan:Save the Children riprende alcune attività con donne ... (ANSA) - ROMA, 16 GEN - A tre settimane dall'annuncio da parte dei Talebani del divieto per le donne afghane di lavorare per qualsiasi Organizzazione non governativa, Save the Children dichiara di ave ...Tre settimane fa il divieto al lavoro imposto allo operatrici dai talebani. L'ong: "Le donne rappresentano il 50% della nostra forza lavoro e sono fondamentali per raggiungere altre donne e ragazze" R ...