Afghanistan | uccisa l’ex parlamentare Mursal Nabizada

La Stampa

... si era rifiutata di lasciare l'quando i talebani hanno preso il potere nell'agosto del 2021. È statada persone non identificate, ha riferito il portavoce della polizia, Khalid ...Nella notte tra sabato e domenica, nella capitale afghana Kabul, sono stati uccisi in un attacco armato la ex deputata Mursal Nabizada e la sua ... Afghanistan, uccisa in casa ex deputata Mursal Nabizada In Afghanistan è stata uccisa l’ex parlamentare Mursal Nabizada. Era una delle poche politiche che era rimasta a Kabul.Nella notte tra sabato e domenica, nella capitale afghana Kabul, sono stati uccisi in un attacco armato la ex deputata Mursal Nabizada e la sua guardia ...