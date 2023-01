AEW | “Broken” Matt Hardy sta tornando? Ci sono degli indizi

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è un vero e proprio veterano del pro-wrestling e nel corsoanni è stato capace di re-inventarsi più volte: dopo lo split con suo fratello Jeff nel 2002, è diventatoV1, poi la sua trasformazione più celebre è arrivata a IMPACT, dove ha abbracciato la gimmick del ““, che in WWE ha avuto ben poca fortuna. La stessa gimmick non ha avuto fortuna nemmeno in AEW, ma alcunifarebbero pensare che il più grande dei fratellivoglia riproporre questo personaggio. L’angle particolare su Being The Elite Negli ultimi mesista avendo un feud con Ethan Page, che grazie al The Firm, ha acquisito i contratti dei Private Party e dello stesso. Quest’ultimo e Page ...

In pochi secondi Hardy si è trasformato, riportando in auge la sua storica e amata gimmick del Broken. Sarà una scenetta fine a sé stessa in BTE o avrà un seguito Non resta che seguire i prossimi ...Matt Hardy is seemingly broken again. In recent months, Hardy has been involved in evolving storyline with Ethan Page. At first, tensions between the two continued to rise as Page punished Hardy and ...