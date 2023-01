Aereo Nepal precipitato | la copilota perse il marito in un incidente identico 17 anni fa Anju aveva 44 anni

RaiNews

Le autorità delhanno ritrovato la scatola nera dell'della Yeti Airlines precipitato con 72 persone a bordo , tra cui 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Lo riporta l'agenzia di stampa Ani ...'Rattristato dall'incidenteavvenuto vicino a Pokhara', Papa Francesco invia 'le sue condoglianze a lei e a tutti coloro ... alla presidente del, Bidya Devi Bhandari. 'Affidando le anime ... Nepal, il passeggero filma il momento in cui l'aereo precipita e si schianta al suolo L'incidente aereo precipitato nelle scorse ore in Nepal ha provocato il decesso di 72 persone. Ma non è tutto. A perdere la vita è stata anche la copilota, morta nello stesso modo in cui morì il… Legg ...Funzionario: “Nulle possibilità di trovare sopravvissuti aereo”. Le possibilità di trovare sopravvissuti al disastro aereo di ieri in Nepal sono “nulle”. Inizialmente era stato fornito un bilancio di ...