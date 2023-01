Addio Lollo | Bersagliera del cinema italiano | una vita da diva e un finale drammatico

AGI - Agenzia Italia

La(ormai tutti la chiamano così) rifiuta la parte e Sophia la rimpiazza, come accadrà del resto più volte nel decennio successivo. Intanto Gina coglie decine di successi all'estero: lavora con ...Già quattro anni la Bersagliera, come affettuosamente era chiamata dai suoi fan, laera finita in ospedale proprio per un incidente domestico. L'incidente al femore è avvenuto a due settimane ... Addio alla Lollo nazionale Ed infatti la "Lollo" da allora fece la spola fra Cinecittà e le grandi produzioni americane, diretta da John Huston e al fianco di Humphrey Bogart, Errol Flynn e molti dei divi più apprezzati come ...A 95 anni, è morta oggi Gina Lollobrigida, una delle più grandi dive del cinema italiano ma anche fotoreporter e impegnata in politica.