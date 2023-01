Addio Gina Lollobrigida | la Bersagliera si è spenta | aveva 95 anni

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Morta, stella del cinema italiano, una delle più famose e grandi attrici italiane. Famosa la suacon De Sica. Porta una grande tristezza, la notizia della morte della leggenda del cinema italiano,. Nata a Subiaco il 4 luglio 1927,95. La “seducente” e la “Fata turchina” materna e dolcissima, entrambe interpretate per la regia di Luigi Comencini, sono solo alcuni dei ruoli iconici che hanno reso famosa Lollo in tutto il mondo. Insieme alla rivale Sophia Loren, ha contribuito a creare l’immagine della diva italiana che, da sex symbol, si è saputa trasformare in una star internazionale. La carriera diè stata lunga e variegata, ...