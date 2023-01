Addio all’icona del cinema Gina Lollobrigida | la divina Lollo

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) All’età di 95 anni è morta, all’anagrafe Luigia, per tutti la. Un’icona delper moltissime generazioni oltre che sex simbol italiana che vanta una stella sulla Hall of Fame di Hollywood perchè amata dai registi americani. A darne la notizia il figlio Mirko e suo nipote Dimitri ”La Bersagliera ci ha lasciato”. Laera nata a Subiaco, in provincia di Roma, nel 1927 da papà Giovanni e da mamma Giuseppina. E’ da ritenersi tra le più importanti attrici delitaliano, durante la sua carriera è stata infatti diretta da registi italiani di grande spessore artistico come ad esempio Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro ...