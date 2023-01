Addio alla Lollo | se ne va a 95 anni Gina Lollobrigida | la “bersagliera” del cinema

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una delle più grandi dive del mondo del. A 95se ne vabrigida, una carriera folgorante e la tristezza degli ultimi. Foto Ap Per tutti era semplicemente “La”. Icona delitaliano. Sex Symbol insieme all’amica-rivale Sophia Loren. Se ne va a 95brigida. Una delle dive del grandeitaliano. Che ha fatto sognare generazioni di telespettatori e di registi dagli40 in poi. Lo scorso autunno era caduta in casa e aveva riportato la frattura di un femore. Il successo di Pane amore e fantasia (e perché la chiamavano la Bersagliera) Dagli esordi a teatro con Scarpetta (nel 1944), a Miss Italia 1947 (dove arriva terza dietro a ...

Virgilio Notizie

Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all'arte efotografia, con molte mostre, non smetteva di fare progetti, l'ultimo un libro di disegni. I suoi ultimi anni sono stati contrassegnati ...Parallelamentecarriera di attrice, portò avanti anche quella meno nota di fotografa delle star: nel suo catalogo figurano i ritratti di Paul Newman, Salvador Dalí, Henry Kissinger, David ... Morta Gina Lollobrigida, addio alla "Bersagliera" del cinema italiano: aveva 95 anni. La vita e la carriera L'attrice 95enne morta per i postumi di una caduta in casa che le aveva causato la rottura del femore, il ricovero in una clinica e la successiva operazione.Addio alla Bersagliera. Gina Lollobrigida è stata una delle ultime grandissime icone del cinema italiano. Da studentessa di Belle Arti di Subiaco a star mondiale. La “Lollo” morta oggi a 95… Leggi ...