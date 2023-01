Addio alla leggenda del cinema italiano | è morta Gina Lollobrigida

(Di lunedì 16 gennaio 2023), una delle più grandi attrici del, èall’età di 95 anni. La sua carriera si è estesa per decenni, diventando un’icona dele internazionale. Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927,ha vissuto una vita privata piena di incidenti. L’ultimo è avvenuto lo scorso settembre, quando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ilaria Occhini èa 85 anni Buon compleanno Ornella Muti che compie 65 anni Enrico Montesano compie 75 anni “Il delitto Mattarella” da oggi alThor: Love and Thunder, il nuovo film targato Marvel Dove vedere Gli ...

Virgilio Notizie

Lo ripete sette volte:fine inevitabilmente ti entra in testa. Leo Gassmann - 'Terzo cuore' (... Coma Cose - 'L'' (voto: 5) California e Fausto Lama, coppia anche nella vita, raccontano la ......cechoviana perché "l'non è una possibilità". ELODIE " DUE " VOTO 7 Diretta come è nello stile di Elodie. Ci sono pure le coltellate travestite da parole per mettere in cornice "il silenzio... Morta Gina Lollobrigida, addio alla "Bersagliera" del cinema italiano: aveva 95 anni. La vita e la carriera Milano, 16 gen. (askanews) - Insieme a Sophia Loren è stata l'icona della bellezza femminile italiana del dopoguerra. È morta, all'età di 95 anni, Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italia ...Addio all’imprenditore salernitano Orazio Boccia, patron dell’omonima industria grafica. Aveva 90 anni. Una storia lunga 60 anni La storia di Arti Grafiche Bocia si snoda nell’arco di oltre mezzo seco ...