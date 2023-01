Addio ad Orazio Boccia Fondatore a Salerno dell’omonima industria grafica | aveva 90 anni

MilanoToday.it

E il pensiero è immediatamente per Stefano D', storico batterista dei Pooh morto nel novembre ... ritornando come quinto componente in occasione della tournée d'alle scene, tenutasi tra il ...... insieme anche a Riccardo Fogli, in un tributo a Stefano D', storico batterista della ... "Lettera 22" (brano scritto da La Rappresentante di Lista) Levante: "Vivo" Coma_Cose: "L'" LDA: "Se ... Chi era Orazio, il padre di tre figli morto in un incidente sulla A4 Il commento della vedova di Stefano D'Orazio quando ha saputo che i Pooh saranno ospiti al festival di Sanremo 2023 ...È Orazio Ingegneri, padre di tre figli, il 49enne che ha perso la vita nell'incidente avvenuto sulla A4 nella mattinata di lunedì 16 gennaio. La vittima lavorava come camionista e risiedeva nella Berg ...