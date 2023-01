Addio a Orazio Boccia uno dei pionieri dell' imprenditoria italiana delle arti grafiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Salerno, 16 gen. (Labitalia) - Scompare a 90 anni, uno deie fondatore a Salernoe padre'ex presidente di Confindustria e attuale presidentea Luiss Vincenzoha fondato, un'azienda che opera attualmente per i principali editori europei e che l'ex Presidentea Repubblica Giorgio Napolitano ha definito come "l'immagine di un Mezzogiorno capace di far emergere e ...