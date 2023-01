Addio a Gina Lollobrigida

CasertaCE

era una donna apprezzata da tutti. Amava il suo paese di adozione almeno quanto amava il marito Nicola Parisi, stimato professore dell'università del papa ed i figli. Due comunità in lutto. Se ...... da Ava Gardner aLollobrigida a Sophia Loren e Candice Bergen. In breve è divenuto uno dei ... Vivienne Westwood, nel 2022all'icona della moda punk Proprio sul finire del 2022, un altro ... ADDIO GINA. Muore a 60 anni per un improvviso malore Il racconto si concentra sugli anni Cinquanta e Sessanta: l’ascesa dell'attrice tra amori e set. Le prime due puntate saranno presentate in ...CALVI RISORTA – Abitava in provincia di Roma, nei dintorni di Ardea, ma era da sempre legata al suo territorio di nascita, il comune di Calvi Risorta. E questa comunità sta piangendo in queste ore la ...