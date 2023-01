Addio a Gina Lollobrigida | l' indimenticabile Bersagliera aveva 95 anni

Sky Tg24

Il cinema italiano è in lutto: l'attriceLollobrigida, nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, è morta all'età di 95 anni. La notizia è riportata da 'La Repubblica'. SEGUIRANNO ...Lollobrigida ha recitato al fianco di divi di fama mondiale come Tony Curtis, Sean Connery e Humphrey Bogart, ma negli ultimi anni della sua vita era balzata agli onori della cronaca a causa del ... Addio a Gina Lollobrigida, la grande attrice italiana è morta a 95 anni Il cinema italiano è in lutto: l’attrice Gina Lollobrigida, nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, è morta all’età di 95 anni. La notizia è riportata da ‘La Repubblica’.Si è spenta a 95 anni la famosa attrice Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927.