Addio a Gina Lollobrigida | i 10 migliori film dell’iconica attrice della commedia italiana

La bersagliera e la fata turchina. Ma anche semplicemente Lolo , per i francesi, che diventa plurale e nome comune ( lolos ) sinonimo di tette ("elle a des gros lolos", e vabbé).Lollobrigida , regina dell'epoca delle maggiorate. Morta ieri mattina all'età di 95 anni. Era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco. Al cinema debutta dopo avere fatto fotoromanzi ma anche ...Lollobrigida,alla diva del cinema italiano GUARDA LE IMMAGINI Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse sul set di 'Back To Black' PREMI DELLA CRITICA Critics' Choice Awards, ecco tutti i ... Addio a Gina Lollobrigida, l’attrice aveva 95 anni affranta dal dolore per un addio arrivato inaspettatamente. Un nuovo giorno difficile da affrontare per Antonella Clerici, la quale ha appreso come tutti gli italiani la drammatica dipartita ...I funerali di Gina Lollobrigida si terranno giovedì 19 gennaio alle ore 12.30 presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.