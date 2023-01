Addio a Gina Lollobrigida | i 10 migliori film dell’iconica attrice degli anni ’50

Corriere della Sera

'E' il giorno dell', se n'è andata stamattina. Le abbiamo voluto tutti bene' sono state le parole del conduttore in apertura di trasmissione, che ha poi rivelato: 'è morta in una ...Abbiamo a cuore la tua privacy Addio a Gina Lollobrigida, l’attrice aveva 95 anni Alla veneranda età di 95 anni se n'è andata Gina Lollobrigida (4.7.1927-16.1.2023), icona di bellezza in Italia e nel mondo. Il suo ricordo mi riporta indietro di quasi settant'anni, quando era all'ap ...È stata una delle attrici straniere più amate in Russia. Il bacio sulla guancia al cosmonauta russo, negli anni ‘60, fece impazzire la stampa ...