Achille Lauro L’artista annuncia 7 nuove date per “Achille Lauro Uplugged”

Rosa Chemical - 'Made in Italy' (voto: 4) Rischia di essere il personaggio di quest'edizione e pazienza se somiglia al fratellino di. Il brano è volutamente trash e gioca con i luoghi ...Sethu, 'Cause perse' Arriva da 'Sanremo giovani' e prova a farsi largo tra i Big con un brano i cui riferimenti a modelli di successo, da Mahmood ad, sono palesi. Un brano generazionale ... Sette giorni di concerti da Elisa e Dardust a Achille Lauro - MetroNews Con il nuovo anno ricominciano i concerti in tutta Italia: si comincia stasera da Roma, Auditorium Parco della Musica, che ospita Nek ...A pochi giorni dall'uscita dell’ultimo singolo Che sarà, Achille Lauro annuncia Achille Lauro Unplugged, esclusivi eventi a teatro. L’artista torna a Milano in una nuova veste intima ed essenziale il ...