Abraham | ' Dybala mi deve due gol Bella vittoria'

Ottima prestazione della squadra di Mourinho trascinata da uno strepitoso. Doppietta per la Joya, servita due volte da, sempre più in crescita in questo 2023. Al termine del match ...ROMA - Paulosi conferma l'uomo in più della Roma di Mourinho con un'altra prestazione da incorniciare. ... al 40', è una perla di rara bellezza: lancio di Celik, sponda di petto die ... Abraham-Dybala show: coppia da Champions. La Roma asfalta la Fiorentina 2-0 Abraham e Dybala regalano i tre punti alla Roma. Tammy serve e Paulo mette a referto una doppietta. I giallorossi superano la Fiorentina 2-0 e vedono la zona Champions League. Il terzo posto dista sol ...(ANSA) - ROMA, 15 GEN - La Roma batte 2-0 la Fiorentina e conquista tre punti pesanti nella corsa alla zona Champions League. Mattatore della serata Paulo Dybala, autore dei due gol (con il contributo ...