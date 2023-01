Abbracci ai militari | applausi | commozione | così Palermo ha accolto l’arresto del boss

ilGiornale.it

...Messina Denaro è stato portato via in un furgone dalla clinica Maddalena di Palermo dai... Glitra i carabinieri, la loro esultanza, davanti al luogo della cattura, presso la clinica ...Entrambi accolti, e congedati, con applausi eaffettuosi dai fedeli e dalle molte autorità civili epresenti, tra le quali in prima fila il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e il ... Abbracci ai militari, applausi, commozione: così Palermo ha accolto l ... Esultanza e abbracci tra i militari che hanno partecipato all’operazione dei Carabinieri del Ros che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denato, un una clinica di Palermo la mattina del 16 gennai ...L'esultanza liberatoria, le strette di mano ai carabinieri, gli applausi scroscianti sotto la pioggia: Palermo festeggia l'arresto di Matteo Messina Denaro ...