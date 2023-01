La Gazzetta dello Sport

Un torneo di doppio di padel con le Legends della Serie A a. Si chiamerà 'Padel Cup' e andrà in scena mercoledì mattina nella cornice del Padel IN. Chi ... Nicola Ventola, Christiane ......e campioni che hanno fatto grande il nostro calcio in Arabia Saudita per la EA SPORTS Supercup... Dario Marcolin, Alessandro Matri, Francesco Totti, Nicola Ventola, Christiane Gianluca ... A Riad Vieri, Totti, Del Piero, Ventola e Matri danno spettacolo a padel Fino a giovedì tanti grandi del mondo del pallone di scena in Arabia Saudita tra Supercoppa spagnola, Supercoppa Italiana e l'amichevole tra il Psg e le stelle delle formazioni della capitale guidate ...Si gioca il 18 gennaio a Riad, tanti saranno i vip in tribuna, le telecamere saranno quelle di un big match di Serie A e il miglior giocatore sarà scelto dai telespettatori ...