“A proposito di violenza psicologica” | le parole di Chiara Ferragni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Sono vicina alla causa da sempre, perché lanella vita delle donne purtroppo è spesso una presenza costante. Io stessa sono stata vittima diin alcune mie relazioni prima di Federico“, lo ha dettodurante la conferenza stampa a Palazzo Parigi, Milano, in cui ha annunciato la sua decisione di devolvere il compenso per la conduzione di Sanremo 2023 alla rete all’associazione D.I.RE, che che ogni anno, sul territorio nazionale, aiuta oltre 20mila donne con 106 centri di accoglienza contro la. L’influencer è ora tornata a parlare del tema in alcune Instagram Stories. Fonte Instagram @“Dopo essermi confrontata con la maggior parte delle donne che conosco, mie amiche eccetera, io sono ...