5% italiani ha una ricchezza superiore a quella dell’80% più povero

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – In Italia nelle mani del 5% più ricco unapiù. E’ quanto emerge da ‘La disuguaglianza non conosce crisi’, il nuovo rapporto pubblicato oggi da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos. Tra il 2020 e il 2021, rileva il rapporto, cresce la concentrazione dellain Italia: la quota detenuta dal 10% più ricco degli(6 volte quanto posseduto alla metà più povera della popolazione) è aumentata di 1,3 punti percentuali su base annua a fronte di una sostanziale stabilità della quota del 20% piùe di un calo delle quote didegli altri decili della ...