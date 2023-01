365 giorni con Maria | 16 gennaio Appare lì più volte a distanza di vent’anni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una notte appaiono dal nulla delle luci sfavillanti: a vederle sono tantissime persone, fra cui anche delle suore. Come mai una luce così incandescente? Perché proprio in quel luogo, si domandano in molti?prima sono avvenute delle apparizioni esattamente lì. Forse la Madonna vuol dare loro un ulteriore segno. La Verginein quel L'articolo proviene da La Luce di

Costa Smeralda

Questa, però, non è l'unica sorpresa, perché la parola d'ordine dei prossimisarà stupire, se è possibile ancora di più, tra nuove tecnologie, i personaggi più amati e attrazioni rinnovate ...- - > La friulanità in 300 pagine. " Lis Contis dal Mês " può essere definito il libro dell'anno, perché le sue storie e suggestioni cominciano a gennaio e attraversanodi friulanità. L'anno di cui si parla, però, non è quello che sta per cominciare, benché ben raffigurato in copertina, bensì il 2020, annus horribilis , ma degno di essere ricordato e ... Mare anche d'inverno e windsurf per vivere la Sardegna 365 giorni l ... La crisi energetica causata dall’invasione russa dell’Ucraina ha spinto l’Occidente ad accelerare la transizione ecologica, iniziata ufficialmente solo nel 2022. È una colpa essere… Leggi ...