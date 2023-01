Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Gli eventi datati 16Il 191964 l’esordio in Serie A di Domenico Fontana avvenne tre giorni dopo il suo ventunesimo compleanno: ha vestito per diverse stagioni la maglia del L.R. Vicenza, oltre quelle di Milan e Napoli. E’ nato esattamente dieci anni dopo Adriano Manzino, 121 presenze e trenta reti nel torneo cadetto con il Novara. Oggi avrebbe compiuto cent’anni Menotti Avanzolini, quasi centosettanta gare nel massimo campionato (non consideriamo la stagione 1945-46) tra Fiorentina e Lucchese. Festeggia i sessanta Ugo Bronzini, 160 partite in B tra Sambenedettese e Messina. Il 161993 si spegneva Andrea Gadaldi, bandiera giallorossa degli anni Trenta: indossò per la prima volta la maglia della squadra capitolina in Roma-Brescia del 10 settembre 1933. E quello delle ‘Rondinelle’ fu l’altro club del suo ...