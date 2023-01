Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 15 gennaio 2023

Leggi su tpi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Questa sera, domenica 15, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 15, di? Scopriamoli insieme.Nel corso del programma viene proposta una lunga intervista al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e un faccia a faccia con l’ex premier e senatore di Italia Viva Matteo Renzi. Durante la trasmissione si parlerà di Reddito di Cittadinanza, del caro-vita e dell’inflazione, ...