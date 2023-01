Zidane | non solo la Juve | l'altro grande club che stuzzica il tecnico

(Di domenica 15 gennaio 2023)continua a essere libero e senza panchina. Ne parla Marca secondo cui non c'èlantus come sua possibile nuova squadra...

DAZN

Poi c'è Zinedine, un sogno cullato da tempo in casa Juve. E diventato più realistico dopo il ... mentre un'idea cheè affatto da scartare è quella di Gian Piero Gasperini, che sarebbe pronto ...Che potrebbe anche mettere sotto esame la gestione Allegri, sotto contratto fino al 2025 ma ormai sopportato da un ambiente chegli perdona ilgioco. Al netto delle voci su, bisognerà ... Le Graët non è più il presidente della federazione francese: l'addio dopo la bufera sulle frasi rivolte a Zidane La Juventus potrebbe silurare Massimiliano Allegri al termine della stagione: le ultime novità sono arrivate fall'ex calciatore Lionel Charbonnier ...Il brutto ko nella sfida del Maradona ha spento le speranze di rimonta Scudetto e si unisce al disastro in Champions: il tecnico è in bilico ...