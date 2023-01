Agenzia askanews

Il presidente dell'Ucrainain collegamento alla serata finale del Festival di Sanremo. Lo ha detto Bruno Vespa, andato a Kiev per intervistare il presidente, intervenendo a Domenica In. Il giornalista ha ...Volodymyrsarà ospite di Amadeus al Festival di Sanremo 2023: il leader di Kievall'Ariston in videocollegamento dall'Ucraina. Sanremo 2023,ospite alla serata finale del Festival in collegamento Il presidente ucraino Volodymyrsarà ospite del ... Zelensky interverrà alla serata finale del Festival di Sanremo