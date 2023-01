Zelensky a Sanremo | bomba di Vespa | Amadeus travolto sui social

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrsi collegherà con il teatro Ariston per la serata finale del Festival di. L'annuncio dato da Brunonel corso della puntata del 15 gennaio di Domenica In sorprende la conduttrice del programma di Rai 1 Mara Venier ed è destinato a provocare reazioni ma anche polemiche. Il giornalista in collegamento con Venier ha fornito alcune anticipazioni della sua intervista al leader ucraino che sarà trasmessa martedì 17 gennaio a Porta a Porta su Rai1: “so che voleva venire a, in collegamento naturalmente, ho parlato con, e gli ho potuto dire, caro Presidente lo aspettiamo per la serata finale del Festival di", afferma. "Questa è una notizia" commenta "Zia Mara" ...

La notizia è stata poi subito ribattuta da ANSA che ha confermato le intenzioni di Amadeus: al Festival dici sarà in occasione della serata finale il Presidente dell'Ucraina.