La Gazzetta dello Sport

Brutte notizie per José Mourinho e la Roma. A poche ore dal match dell'Olimpico in programma questa sera contro la Fiorentina, Nicolòè stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il numero 22 infatti è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida con gli uomini di Italiano in seguito ad un problema accusato nelle ...Mourinho al Picco ritroverà Roger Ibanez, squalificato con i viola, ma dovrà tenere d'occhio la situazione diquattro titolarissimi: Celik, Mancini, Cristante einfatti sono i diffidati ... Zaniolo, altri guai: influenza intestinale e niente Fiorentina Nicolò Zaniolo è costretto ad alzare bandiera bianca. Il calciatore non sarà convocato per la partita di questa sera tra la Roma e la Fiorentina per via di un'influenza intestinale che lo ha colpito n ...Fonte: Lalaziosiamonoi.it TUTTOmercatoWEB.com foto di www.imagephotoagency.it Notizia inaspettata in vista di Roma - Fiorentina che si giocherà stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Nella l ...