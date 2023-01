Zack Snyder' s Justice League | su Prime Video in streaming da oggi

Comics Universe

... che riprenderà il ruolo di Barry Allen/ The Flash dopo averlo interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice , Suicide Squad , Justice League , Justice League die in The Flash ...È notizia di ieri che i fan dihanno intrapreso una nuova battaglia a colpi di hashtag. Dopo aver convinto Warner Bros. a pubblicare in streaming su HBO Max la's Justice League , i loro pollici hanno ... Zack Snyder risponde con un "mi piace" ai suoi fan che chiedono a ... I fan provarono, con una campagna social, a far approdare lo SnyderVerse su Netflix. Ecco altre 3 valide alternative per concludere la saga.I fan di Zack Snyder hanno iniziato a presentare una petizione alla Warner Bros. per vendere lo Snyderverse del DCU a Netflix ...