Yeboah Chiesto da Genoa in Germania | Olanda e Belgio

(Di domenica 15 gennaio 2023) Kelvin, il promettente azzurrino del, sta vivendo un’estate di sfide e di incertezze. Dopo aver conquistato l’accesso alla Serie A, il 22enne è stato utilizzato solo in duecento minuti di campionato e una sola partita di Coppa Italia, ed è stato escluso dalla lista convocati per gli ottavi di finale contro la Roma. Una situazione che non gli permette di esprimere al meglio il suo talento, come una stella in una notte senza luna. Per questo motivo,starebbe considerando l’idea di un trasferimento temporaneo all’estero. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, le piste più concrete sono quelle che portano alla Bundesliga, dove suo zio Anthony ha già giocato, e a quattro club di. L’arrivo dialnel gennaio 2022 è stato ...

Primocanale

All'attuale mister genoano vienese è un "traghettatore": " Io vivo alla giornata. Questi ..., quando si creano spazi nelle difese avversarie, può essere un giocatore che spacca la ...... per l'ennesima volta getta nella mischiae lo schiera punta centrale, quando già in passato ... Sui social, tanti tifosi hannol'esonero del tecnico tedesco e hanno provato a scrivere i ... Genoa, Yeboah in partenza per Gila si cerca una punta - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dall... Il Verona ha chiesto informazioni ma forse Yeboah prenderà la strada della Bundesliga visto che l’Augsburg ci sta facendo più di un pensierino ...Yeboah, lo si sa da tempo, col Genoa ha chiuso. Malgrado sia stato l'acquisto più costoso del club con circa 6 milioni di esborsò in un anno ha segnato un solo gol. Per questo deve cambiare aria per g ...